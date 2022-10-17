Володин: Запрет пропаганды ЛГБТ призван не ограничить, а защитить права россиян

Об этом сообщает “Дума ТВ”.
По словам Володина, законодательные инициативы должны не ограничивать граждан в правах, а защитить их, в том числе и от пропаганды.
”Если мы вначале говорили о том, что в два раза больше жителей нашей страны считают, что нетрадиционные ценности их достали, эта пропаганда, совершенно очевидно, наносит вред, мы должны от этого защититься”, - добавил спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что депутаты должны “гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их”. Кроме того, Володин отметил, что поступки некоторый стран, которые пропагандируют нетрадиционные ценности, нацелены на “разрушение нормального мира”.
“Как они могут быть друзьями, когда они несут разрушающую идеологию, это наши враги, это наши оппоненты, те, кто разрушает нормальный мир, наносят вред больше, чем те, кто занимается откровенной агрессией”, - указал он.
Более того, Вячеслав Володин ранее отмечал тот факт, что, по сведениям ВЦИОМ, за прошедшие десять лет число россиян, полагающих, что в стране существует пропаганда ЛГБТ, выросло в два раза.
Ранее, в июле текущего года, депутаты фракций КПРФ, “Справедливая Россия - За правду”, а также ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. Документ предусматривает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.