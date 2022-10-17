Житель Новосибирска провалился в глубокую яму на Красном проспекте

Posted 17 октября 2022, 10:02
Published 17 октября 2022, 10:02
Modified 17 октября 2022, 10:15
Updated 17 октября 2022, 10:15
Сотрудники обнаружили по указанному адресу молодого человека в приямке глубиной около 4 метров — туда сбросили лестницу и спустились, чтобы осмотреть мужчину на наличие травм и ушибов.
Пострадавшего достали из ямы при помощи эвакуационного щита и альпинистского снаряжения, а затем вызвали скорую помощь, которая его и госпитализировала в медицинское учреждение.
Возле какого дома на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска находится опасная яма, куда упал человек, оперативный дежурный спасателей МАСС отказался предоставить информацию журналисту Атас.инфо без санкции начальника. Дозвониться в приемную начальника спасателей МАСС корреспонденту не удалось. Рабочий телефон в 17.25 уже не отвечал.
Красный проспект является главной улицей в Новосибирске. Там расположены все основные офисы компаний, торговые центры, а также мэрия Новосибирска и Правительство Новосибирской области. По проспекту ежедневно проходит большое количество людей.
Приямок, который необходим для обеспечения свето-аэрационных условий цокольных и подвальных помещений здания, никак не огорожен. Хотя часто их закрывают решетками для избежания падения людей, но в самом центре города он так и стоял в ожидании своей «жертвы».