Жители Новосибирска продолжают собирать грибы в середине октября

«Тепло подарило последний шанс выбраться на природу, чтобы пожарить шашлыки и собрать последние вешенки и уже подмерзшие опята – они очень вкусные и вся семья их любит. В прошлом году в такое время уже даже мыслей не было заходить», - сказала Антонина Сергеева из Академгородка.