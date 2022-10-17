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Жители Новосибирска продолжают собирать грибы в середине октября

Сегодня, 13:15
Фото: atas.info
В новосибирских лесах все еще остались грибы, которые люди продолжают собирать – это вешенки и опята. Информацию Atas.info предоставили грибники-любители.

Сезон еще не закрылся, как утверждают сибиряки, благодаря необычно теплому октябрю – он намного благоприятнее прошлого года.

«Тепло подарило последний шанс выбраться на природу, чтобы пожарить шашлыки и собрать последние вешенки и уже подмерзшие опята – они очень вкусные и вся семья их любит. В прошлом году в такое время уже даже мыслей не было заходить», - сказала Антонина Сергеева из Академгородка.

Стоит отметить, что грибов уже стало мало, поэтому только ради них выезжать в лес уже не нужно. Однако, не стоит жалеть времени, потраченного на наслаждение природой, посиделки у костра и фотографий с осенней листвой.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Осень#Погода#Температура#Александр Кондратьев
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