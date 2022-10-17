Жители Новосибирска продолжают собирать грибы в середине октября

Сезон еще не закрылся, как утверждают сибиряки, благодаря необычно теплому октябрю – он намного благоприятнее прошлого года.
«Тепло подарило последний шанс выбраться на природу, чтобы пожарить шашлыки и собрать последние вешенки и уже подмерзшие опята – они очень вкусные и вся семья их любит. В прошлом году в такое время уже даже мыслей не было заходить», - сказала Антонина Сергеева из Академгородка.
Стоит отметить, что грибов уже стало мало, поэтому только ради них выезжать в лес уже не нужно. Однако, не стоит жалеть времени, потраченного на наслаждение природой, посиделки у костра и фотографий с осенней листвой.