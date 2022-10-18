Большинство конечных остановок не соответствуют нормам в Новосибирске

В отчете указано, что на 22 остановка нет туалетов, а на трех даже твердого покрытия площадок. При этом в 2020 году потратили 5,3 млн рублей на обустройство остановка «Юго-Западный ж/м» и обслужили там три биотуалета, а вот в прошлом году траты были 387 тысяч рублей только на обслуживание туалетов.
Работы на конечных остановках на ул. Саввы Кожевникова, ул. Федора Горячева и ул. Твардовского были необоснованно завышены на 75,1 тыс. руб., 1,2 млн руб. и 73,6 тыс. руб. Практически полгода там еще и не обслуживались туалеты.
Основным требованием является твердое покрытие – оно есть на 69 остановках, а вот на остальных предстоит только начать делать.