Большинство конечных остановок не соответствуют нормам в Новосибирске

В отчете указано, что на 22 остановка нет туалетов, а на трех даже твердого покрытия площадок. При этом в 2020 году потратили 5,3 млн рублей на обустройство остановка «Юго-Западный ж/м» и обслужили там три биотуалета, а вот в прошлом году траты были 387 тысяч рублей только на обслуживание туалетов.