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Большинство конечных остановок не соответствуют нормам в Новосибирске

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Практически четверть конечных остановок общественного транспорта в Новосибирске не соответствуют нормам – из 90 остановок благоустроено только 69. Информацию предоставили в отчете Контрольно-счетной палаты города.

В отчете указано, что на 22 остановка нет туалетов, а на трех даже твердого покрытия площадок. При этом в 2020 году потратили 5,3 млн рублей на обустройство остановка «Юго-Западный ж/м» и обслужили там три биотуалета, а вот в прошлом году траты были 387 тысяч рублей только на обслуживание туалетов.

Работы на конечных остановках на ул. Саввы Кожевникова, ул. Федора Горячева и ул. Твардовского были необоснованно завышены на 75,1 тыс. руб., 1,2 млн руб. и 73,6 тыс. руб. Практически полгода там еще и не обслуживались туалеты.

Основным требованием является твердое покрытие – оно есть на 69 остановках, а вот на остальных предстоит только начать делать.

#Александр Кондратьев#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автобусы#Маршрутки#Общественный транспорт#Остановки
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