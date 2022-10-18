БСК возобновила выпуск детского порошка в Стерлитамаке

Одним из проектов БСК в рамках импортозамещения стало продолжение изготовления синтетических моющих средств и порошков «Эколь». Эти мощности простаивали несколько лет, но в минувшем году знакомые жителям республики «Луч» и «Зифа» снова появились на прилавках в магазинах. В настоящее время обновленную линейку детского стирального порошка Tobbi Kids тоже выводят к массовому потребителю. Об этом пишет mkset.ru.
«В сложившейся экономической ситуации очень важно, что производство имеет собственную сырьевую базу, а импортные компоненты, входящие в рецептуру моющих средств, были нами оперативно заменены на российские аналоги, – подчеркнул гендиректор БСК Эдуард Давыдов. – При этом качество выпускаемой продукции осталось на том же высоком уровне».
В составе Tobbi Kids нет фосфатов и цеолитов отдушки, а также ароматизаторов и прочих агрессивных соединений. Детское белье хорошо отстирывается, поскольку продукция содержит в себе высококачественную мыльную пену. Речь идет о гипоаллергенном стиральном порошке, который можно применять с первых дней жизни малыша. Разработка Tobbi Kids осуществлялась в рамках сотрудничества с Российской академией наук и педиатрами.
Благодаря возрождению «Эколи» в конце весны прошлого года было создано 125 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект превысил 270 миллионов рублей, а ежегодная проектная мощность достигает 60 тысяч тонн моющих средств.
Следует отметить, что синтетические моющие средства и порошки «Эколь» сегодня продают не только на территории Башкирии, но и за ее пределами. Продукцию реализуют в Подмосковье, на Кавказе и в Уральском федеральном округе. В обозримой перспективе предприятие планирует выйти в Узбекистан, Казахстан и Белоруссию.