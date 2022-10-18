БСК возобновила выпуск детского порошка в Стерлитамаке

Одним из проектов БСК в рамках импортозамещения стало продолжение изготовления синтетических моющих средств и порошков «Эколь». Эти мощности простаивали несколько лет, но в минувшем году знакомые жителям республики «Луч» и «Зифа» снова появились на прилавках в магазинах. В настоящее время обновленную линейку детского стирального порошка Tobbi Kids тоже выводят к массовому потребителю. Об этом пишет mkset.ru.