Дроны будут искать дефекты на теплотрассах по ночам в Новосибирске

Современная техника будет изучать трубы – эти дроны проверят около 205 квадратных километров теплотрасс. Однако они не везде могут летать по закону, поэтому там будут задействовать вертолет Ми-8.
Представители компании заранее извинились перед местными жителями, если кому-то будет мешать шум дронов или возникнут иные проблемы, потому что вся работа будет выполняться в ночное время.
Облет будет проходить над Ленинским, Кировским, Центральным, Железнодорожным, Октябрьским, Заельцовским, Калининским, Дзержинским, Первомайским районами города.