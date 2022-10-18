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Дроны будут искать дефекты на теплотрассах по ночам в Новосибирске

Сегодня, 12:04
В ночное время дроны с тепловизорами начнут летать в Новосибирске в поисках дефектов на теплотрассах. Информацию предоставили в Сибирской генерирующей компании.

Современная техника будет изучать трубы – эти дроны проверят около 205 квадратных километров теплотрасс. Однако они не везде могут летать по закону, поэтому там будут задействовать вертолет Ми-8.

Представители компании заранее извинились перед местными жителями, если кому-то будет мешать шум дронов или возникнут иные проблемы, потому что вся работа будет выполняться в ночное время.

Облет будет проходить над Ленинским, Кировским, Центральным, Железнодорожным, Октябрьским, Заельцовским, Калининским, Дзержинским, Первомайским районами города.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Дроны#Будущее#Полеты#СГК#Теплотрассы
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