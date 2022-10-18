Две фуры столкнулись под Новосибирском, один водитель погиб

“Водитель 1979 года рождения управлял тягачом FAW с полуприцепом, двигался по трассе К-16Р. На 107 км 100 метров столкнулся с впереди едущим автомобилем VOLVO FН с полуприцепом. Фурой управлял водитель 1970 года рождения”, - сообщили в ведомстве.



Газета публикует фотографию с места ДТП, на ней запечатлены автомобили и сотрудник аварийных служб. Судя по снимку, столкновение произошло на большой скорости - кабина FAW буквально раздавлена.



В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, резюмирует издание.