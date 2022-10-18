atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фура загорелась на складах по улице Толмачевской в Новосибирске

Сегодня, 03:11
Фото: АСТ-54/ВК
Грузовой автомобиль вспыхнул на территории складов на Толмачевской в Новосибирске. Его сфотографировали случайные прохожие и выложили в группу «АСТ-54».

По данным очевидцев, фура загорелась очень быстро, огонь в считанные секунды охватил кабину. А водителя в ней они не заметили.

В ГУ МЧС Новосибирской области потвердели факт возгорания грузовика. По их данным, инцидент произошел около 07:31 утра 18 октября.

«Грузовой автомобиль загорелся на улице Толмачевская. Огонь распространялся на пустой прицеп к моменту приезда пожарной бригады», - уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Щербаков.

Добавляется, что пожар потушили в течение 3 минут. Никто не пострадал.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Алина Шефер
Подпишитесь
"С вещами в военкомат": 57-летнему доценту пришла повестка в Новосибирске
Вчера, 15:25
Новосибирцы пожаловались на незваные визиты «черных ритуальщиков»
Сегодня, 09:35
Детей мобилизованных полностью обеспечат бесплатным питанием в школах Новосибирска
Сегодня, 08:35
В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали гендиректора Кудряшовского мясокомбината
Сегодня, 10:43
Трактористы ушли на фронт: кто их заменит, рассказали в новосибирском Минсельхозе
Сегодня, 11:36
В школах Новосибирска не запретят пользоваться WhatsApp
Сегодня, 13:20