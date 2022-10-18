Фура загорелась на складах по улице Толмачевской в Новосибирске

По данным очевидцев, фура загорелась очень быстро, огонь в считанные секунды охватил кабину. А водителя в ней они не заметили.
В ГУ МЧС Новосибирской области потвердели факт возгорания грузовика. По их данным, инцидент произошел около 07:31 утра 18 октября.
«Грузовой автомобиль загорелся на улице Толмачевская. Огонь распространялся на пустой прицеп к моменту приезда пожарной бригады», - уточнил пресс-секретарь ведомства Артем Щербаков.
Добавляется, что пожар потушили в течение 3 минут. Никто не пострадал.