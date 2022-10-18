Михаил Чумаков — «генерал», побеждающий вирусы

Но на пути массовой вакцинации стояли чиновники Минздрава (в этот раз советского) никто не хотел брать на себя ответственность (тем более, что Чумакову уже удалось запустить производство проверенной в США вакцины Солка). Доводы о том, что из-за сложности и дороговизны производства невозможно получить её в необходимых для победы над эпидемией объёмах, указание на недостаточную её эффективность (60-70% от привитых и лишь на несколько лет) — не помогли убедить чиновников, дорожащих своим креслом. Тогда Михаил Чумаков решил прыгнуть через их голову и позвонил Микояну. Анастас Микоян, который сильно переживал за будущее своих многочисленных внуков, задал лишь один вопрос: «Вакцина хороша?». Получив утвердительный ответ (Смородинцев уже испытал препарат на своей пятилетней внучке, а Чумаков дал выпить вакцину своим сыновьям), Микоян сказал одно слово: «Прививайте!».