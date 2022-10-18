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Многоквартирный исторический дом на Димитрова в Новосибирске отреставрировали

Сегодня, 09:48
Фото: Анатолий Локоть / ТГ
Многоквартирному жилому дому на проспекте Димитрова в Новосибирске вернули исторический облик – там провели капитальный ремонт фасада. Информацию предоставил мэр Анатолий Локоть в своем Telegram-канале.

Зданию на Димитрова, 17 недавно исполнилось 70 лет со дня строительства – оно всегда было желтого цвета, поэтому такие оттенки ему и вернули.  

В настоящее время там полностью восстанавливают цвет и декоративные элементы фасада, а также усиливаются входные проемы. Крыша и система водоснабжения была приведена в нормальное состояние еще несколько лет назад – осталось отремонтировать подвал. 

Стоит отметить, что в здании, помимо квартир, расположены супермаркет, Центр общественного здоровья, ателье и другие организации.

#Александр Кондратьев#Город#Новосибирск#Реставрация#Капитальный ремонт#Исторические здания#Здания
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