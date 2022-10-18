Многоквартирный исторический дом на Димитрова в Новосибирске отреставрировали

Зданию на Димитрова, 17 недавно исполнилось 70 лет со дня строительства – оно всегда было желтого цвета, поэтому такие оттенки ему и вернули.
В настоящее время там полностью восстанавливают цвет и декоративные элементы фасада, а также усиливаются входные проемы. Крыша и система водоснабжения была приведена в нормальное состояние еще несколько лет назад – осталось отремонтировать подвал.
Стоит отметить, что в здании, помимо квартир, расположены супермаркет, Центр общественного здоровья, ателье и другие организации.