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Posted 18 октября 2022, 07:14

Published 18 октября 2022, 07:14

Modified 18 октября 2022, 12:00

Updated 18 октября 2022, 12:00

Мобилизованные из Новосибирска составили список необходимых вещей для СВО

Мобилизованные из Новосибирска составили список необходимых вещей для СВО

18 октября 2022, 07:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Частичная мобилизация в России
В Новосибирске мобилизованные составили список вещей из 20 пунктов, которые им необходимо приобрести перед отправкой на спецоперацию в Украине.

Жена одного из военнослужащих рассказала Сиб.фм. что в основном нужно покупать теплую одежду, плащ-палатку, туристическое сиденье и другое. Все самое необходимое уже выдали в НВВКУ, но многие стараются покупать что-то дополнительно.

В училище мужчинам выдали хорошую форму и обувь, но мобилизованные просят купить им еще термобелье с начесом, непромокаемые вещи и прочные рюкзаки.

В списке также указаны газовая горелка и баллончики, средство для розжига костра, чайная заварка, набор инструментов, плеер и батарейки. Все это может обойтись в сумму от 30 тысяч рублей. 

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Армия#Война#Частичная мобилизация#Частичная мобилизация в России#Спецоперация на Украине
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