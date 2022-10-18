Мобилизованные из Новосибирска составили список необходимых вещей для СВО

Жена одного из военнослужащих рассказала Сиб.фм. что в основном нужно покупать теплую одежду, плащ-палатку, туристическое сиденье и другое. Все самое необходимое уже выдали в НВВКУ, но многие стараются покупать что-то дополнительно.
В училище мужчинам выдали хорошую форму и обувь, но мобилизованные просят купить им еще термобелье с начесом, непромокаемые вещи и прочные рюкзаки.
В списке также указаны газовая горелка и баллончики, средство для розжига костра, чайная заварка, набор инструментов, плеер и батарейки. Все это может обойтись в сумму от 30 тысяч рублей.