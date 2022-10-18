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Мобилизованные из Новосибирска составили список необходимых вещей для СВО

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI
В Новосибирске мобилизованные составили список вещей из 20 пунктов, которым им необходимо приобрести перед отправкой на спецоперацию в Украине.

Жена одного из военнослужащих рассказала Сиб.фм. что в основном нужно покупать теплую одежду, плащ-палатку, туристическое сиденье и другое. Все самое необходимое уже выдали в НВВКУ, но многие стараются покупать что-то дополнительно.

В училище мужчинам выдали хорошую форму и обувь, но мобилизованные просят купить им еще термобелье с начесом, непромокаемые вещи и прочные рюкзаки.

В списке также указаны газовая горелка и баллончики, средство для розжига костра, чайная заварка, набор инструментов, плеер и батарейки. Все это может обойтись в сумму от 30 тысяч рублей. 

#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация на Украине#Частичная мобилизация#Война#Армия#Александр Кондратьев
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