По данным сервиса 2ГИС, автомобильные пробки после дождя появились рано утром на улице Большевистской, Октябрьскому мосту, Кирова. Машины стоят и в центре в районе площади Ленина.
«Большевичка стоит ближе к Речному вокзалу, машины не двигаются вообще. После метро тоже стоят, я еду уже больше часа. Движение затруднено сразу в трех рядах. Переписываемся с другими водителями в комментариях вот, веселимся», - поделилась с Atas.info жительница Новосибирска Кристина В.
В комментариях сервиса сибиряки действительно возмущены, что не могут выбраться с участка метро «Речной вокзал», а также с моста в сторону «Восхода».
Напомним, что пробки на этих участках возникают ежедневно. Сибиряки предполагают, что всему виной ремонты на дорогах.