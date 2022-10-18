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Непогода в Новосибирске спровоцировала пробки в 8 баллов утром 18 октября

Сегодня, 02:59
Фото: 2ГИС
В Новосибирске утром, 18 октября, на дорогах появились автомобильные заторы, рассказали Atas.info очевидцы.

По данным сервиса 2ГИС, автомобильные пробки после дождя появились рано утром на улице Большевистской, Октябрьскому мосту, Кирова. Машины стоят и в центре в районе площади Ленина.

«Большевичка стоит ближе к Речному вокзалу, машины не двигаются вообще. После метро тоже стоят, я еду уже больше часа. Движение затруднено сразу в трех рядах. Переписываемся с другими водителями в комментариях вот, веселимся», - поделилась с Atas.info жительница Новосибирска Кристина В.

В комментариях сервиса сибиряки действительно возмущены, что не могут выбраться с участка метро «Речной вокзал», а также с моста в сторону «Восхода».

Напомним, что пробки на этих участках возникают ежедневно. Сибиряки предполагают, что всему виной ремонты на дорогах. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#2022#Дороги#Погода#ДТП
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