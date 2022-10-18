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Новогодние деньги хотят отдать мобилизованным в Новосибирске

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
Новосибирские депутаты предложили сэкономленные на отмене празднования Нового года деньги отдать мобилизованным. Это порядка 25 млн рублей.

Напомним, ранее в городе отменили салют и концерты в честь новогоднего праздника «Новосибирск – новогодняя столица России». Средства, выделенные на эти программы, хотят передать в поддержку солдат и их семей.

«Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по бюджету. Предложили из 25 млн рублей 15 направить семьям, остальные 10 - мэрии для закупки снаряжения для военных», - отметила депутат горсовета Светлана Каверзина.

Эту идею приняли во внимание. Её позже должны утвердить на очередной сессии горсовета.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Депутаты#Новый год#Частичная мобилизация
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