Новогодние деньги хотят отдать мобилизованным в Новосибирске

Напомним, ранее в городе отменили салют и концерты в честь новогоднего праздника «Новосибирск – новогодняя столица России». Средства, выделенные на эти программы, хотят передать в поддержку солдат и их семей.
«Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по бюджету. Предложили из 25 млн рублей 15 направить семьям, остальные 10 - мэрии для закупки снаряжения для военных», - отметила депутат горсовета Светлана Каверзина.
Эту идею приняли во внимание. Её позже должны утвердить на очередной сессии горсовета.