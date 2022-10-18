Елена Г. не первый год работает в сфере продажи памятников, оградок и крестов. Ее точка находится на Малыгинском кладбище, как и десятки других. Ежедневно мимо них проходят множество новосибирцев, которые делятся шокирующими историями, особенно про ритуальщиков.