Елена Г. не первый год работает в сфере продажи памятников, оградок и крестов. Ее точка находится на Малыгинском кладбище, как и десятки других. Ежедневно мимо них проходят множество новосибирцев, которые делятся шокирующими историями, особенно про ритуальщиков.
Так, в беседе с Atas.info сибирячка рассказала, что «черным ритуальщикам» сливают данные об умерших, в частности адреса и телефоны родственников. Без зазрения совести они тут же наведываются в дом к умершему, и предлагают свои услуги.
«Месяца три назад стало плохо бабуле 80-лет. Родственники вызвали скорую, женщина пожилая и давно была прикована к постели. Знаете кто приехал? Конечно ритуальное агентство. Родные выгнали непрошенных гостей, но им все равно вручили визитку», - делится работница, приближенная к этой сфере.
По словам Елены Г, не редко бывали случаи, когда вперед скорой и полиции приезжали ритуальщики, от которых не так-то просто избавиться.
«Весной у моих знакомых умер папа - уже пенсионер. У него был рак. Близкие были с ним рядом и вызвали врачей для констатации смерти и полицию, что умерший скончался не от криминала. Какого было удивление, когда на порог приехали ритуальщики, а не врачи. Сразу же навязывали услуги похорон. Причем в горе и непонимании ситуации мои знакомые уже были готовы подписаться на это. Как потом удалось узнать, они ценник завысили в несколько раз, а откуда им знать стоимость услуг? Помогли соседи и буквально спугнули агентство. Потом им еще несколько раз звонили с таким приятным голосом и вежливо врали про недобросовестных конкурентов».
Отметим, но за «слив» данных есть и уголовная статья. Но были лишь единичные случаи, когда злоумышленников все же вычисляли. Добросовестные агентства не ходят по домам и не предлагают свои услуги.