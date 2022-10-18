Новосибирцы возмутились проходным двором на территории НВВКУ в Новосибирске

Отец одного из мобилизованных рассказал, что на территорию НВВКУ свободный вход. А значит пройти может любой случайный прохожий, и это после ЧП на полигоне под Белгородом.

Также мужчина отметил, что с родными солдатам разрешают встречаться в любое время. Однако при этом никто не проверяет тех, кто свободно разгуливает по городку. «На территорию городка можно попасть свободно, минут 20 ходил, фотографировал, меня видели офицеры, никто не поинтересовался, кто я, зачем и с какой целью делаю фото», - написал отец призывника в соцсетях. Данная ситуация обеспокоила родственников военных. Особенно после трагического инцидента, который произошел 15 октября под Белгородом. На территорию прошли двое иностранцев и устроили теракт. Погибли 11 военных и 15 получили тяжкие ранения. «Может вот так прийти недоброжелатель или хулиган. А потом все пишут о трагических случаях и жалуются. Наверняка, они даже выпивают с незнакомцами», - пишут в комментариях к посту сибиряки. Напомним, в начале октября у пункта НВВКУ скончались двое мобилизованных. Их гибель не так однозначна и причины выясняет Следственный комитет Новосибирской области. Читайте также: Что происходит в мобилизационном пункте в Новосибирске, где погибли двое призванных