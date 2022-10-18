По данным Росгидрометцентра, в декабре ночью будет холодать до -16°C, а днем ожидается в среднем до -9. Синоптики отмечают такая температура – в пределах нормы.
В январе можно ждать много снежных и теплых дней. Столбики термометра начнут падать до -12…-10°C. Ночью возможны заморозки до -20 по Цельсию.
Февраль также порадует умеренным климатом и ясными днями. Понижение температуры до -18°C ожидается в первой декаде месяца, а во второй похолодает до -10 максимум.
Сайт World Weather также прогнозирует в декабре среднесуточную температуру до -11…-13°C. Морозы ожидаются до -15 ночами.
Всего синоптики обещают неделю солнечных и столько же снежных дней в месяце. По ночам будет холодать максимально до -18 по Цельсию.