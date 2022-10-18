Малый и средний бизнес получил около 500 млрд рублей финподдержки по гарантиям

Как сообщают “Известия”, этом случае Корпорация МСП отвечает за половину возможных рисков перед банками, отслеживая структуру их портфелей. А малые и средние предприятия (МСП) могут получить банковские кредиты, хотя раньше им бы их банки не дали. При этом с предпринимателей плата за такие поручения не взимается. В нынешнем году таким образом поддержка была предоставлена более чем 25 тысячам заемщиков. Все вместе они получили около 177 миллиардов рублей.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, более 98 процентов выданных кредитов пришлось на микро- и малый бизнес. А в каждом втором случае кредит предоставлялся предприятию, работающему в реальном секторе экономики. Если сравнивать эти цифры с 2020 годом, корпорация предоставила поддержку бизнесу в 11 раз больше, что является абсолютным рекордом за все время ее существования.
Помимо этого, чтобы поддержать бизнес, совместными усилиями Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ и Корпорации МСП удалось разработать и оперативно запустить госпрограмму кредитования с совершенно новыми ставками. При этом корпорация выступает в роли оператора программы.
Если компания работает в производственном секторе, отельном бизнесе, занимается транспортировкой и хранением, она может взять кредит под 2,5 процента годовых, если это среднее предприятие, и под 4 процента, если это микро- и малый бизнес. Ставки такого размера действительны на протяжении пяти лет, а вся сумма кредита может быть погашена за 10 лет. Программа субсидирования кредитных ставок охватывает все большее число регионов. Это Москва, Московская, Нижегородская, Новосибирская области, Удмуртская Республика.
Под особым вниманием находятся зрелые высокотехнологичные инновационные компании, в том числе занимающиеся импортозамещением, обеспечением технологического суверенитета России. Там зарплата сотрудников занимает значительную долю в структуре расходов, поскольку оплачивается труд высококвалифицированных специалистов, поэтому они крайне заинтересованы в оборотных средствах и инвестициях.
Сегодня их может предоставить МСП Банк, являющийся дочерней структурой Корпорации МСП. Банк является оператором правительственной программы «Взлет — от стартапа до IPO» и может выдать кредит такой компании под 3 процента годовых. За полгода работы там уже успели одобрить свыше 70 заявок. Общая сумма предоставленных кредитов составила почти 13 миллиардов рублей.