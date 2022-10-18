Малый и средний бизнес получил около 500 млрд рублей финподдержки по гарантиям

Как сообщают “Известия”, этом случае Корпорация МСП отвечает за половину возможных рисков перед банками, отслеживая структуру их портфелей. А малые и средние предприятия (МСП) могут получить банковские кредиты, хотя раньше им бы их банки не дали. При этом с предпринимателей плата за такие поручения не взимается. В нынешнем году таким образом поддержка была предоставлена более чем 25 тысячам заемщиков. Все вместе они получили около 177 миллиардов рублей.