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Posted 18 октября 2022, 01:51

Published 18 октября 2022, 01:51

Modified 18 октября 2022, 01:51

Updated 18 октября 2022, 01:51

Расписание электричек в Новосибирской области изменится с 24 октября

18 октября 2022, 01:51
В Новосибирской области на следующей неделе изменится расписание ряда электричек, о чем стало известно на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Отмена некоторых маршрутов пригородных поездов связана с завершением летнего сезона. Перестанут курсировать некоторые электрички с 24 октября:

Южное направление - №6622 «Искитим – Новосибирск-Главный», №6609/6610 «Новосибирск-Главный – Искитим – Новосибирск-Главный» и №6657/6658 «Новосибирск-Главный – Искитим – Новосибирск-Главный».

Западное направление – поезда №6307/6308 и №6311/6316 «Новосибирск-Главный – Коченево – Новосибирск-Главный», №6320 «Дупленская – Новосибирск-Главный», №6364 «Коченево – Новосибирск-Главный», №6323/6318 «Новосибирск-Главный – Коченево – Новосибирск-Главный».

Поезд №6312 «Чулымская – Новосибирск-Главный» между станциями Чулымская и Коченево.

Жеребцовское направление - №6503/6504 «Новосибирск-Главный – Сокур – Новосибирск-Главный» и №6511/6512 «Новосибирск-Главный – Жеребцово – Новосибирск-Главный».

Кузбасское направление — поезда №6808 «Тогучин – Новосибирск-Главный», №6809 «Новосибирск-Главный – Тогучин», №6822 «Восточная – Новосибирск-Главный», №6851 «Новосибирск-Главный – Буготак», №6874 «Буготак – Новосибирск-Главный».

Восточное направление - с 29 октября отменяются поезда №6406/6405 и 6416/6415 «Новосибирск-Главный – Ояш – Новосибирск-Главный».

#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Город#Новосибирская область#Вокзал#РЖД
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