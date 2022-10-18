16 февраля 2022 были задержаны бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев и его экс-заместитель Андрей Турбин. Главой ведомства Фалилеев был с мая 2015 по ноябрь 2018 года. В Новосибирске в этом веке еще не арестовывали прокурора такого высокого уровня.
Одновременно с начальником под следствием оказались Турбин и Любовь Кузьменок – второй заместитель прокурора. Кузьменок даже пришлось объявлять в международный розыск. Позже она выложила в соцсети видеообращение, в котором рассказала, что якобы не пыталась скрыться, а лечилась в Беларуси от коронавируса и даже обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Под домашний арест отправился еще один фигурант дела – Сергей Белоус, в прошлом сотрудник окружного управления Генпрокуратуры (обвинялся в даче взятки в особо крупном размере).
Арест Фалилеева и Турбина новосибирские эксперты связывают с покровительством ТК «Восток». Это один из крупных торговых центров, пришедших на смену Гусинобродской барахолке, печально известной криминалом и убийствами. Некоторые называют серию арестов 2022 года «второй волной» дела прокуроров. Потому была еще и первая «волна».
В Новосибирске расследуются уголовные дела, в которых фигурирует бизнесмен, экс-глава «Винапа», завода «Экран» и «РАТМ-Холдинга» Олег Яровой (дело о мошенничестве и ложный донос), экс-руководитель по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры региона Александра Аверина (дело о превышении полномочий) и бывший прокурор Денис Ференц (обвинялся в превышении должностных полномочий). Речь идёт о преследовании директора аудиторско-консалтинговой группы «Экфард» Натальи Васильевой. В качестве меры пресечения Авериной суд назначил запрет определенных действий (не покидать город, не пользоваться средствами связи и не общаться с фигурантами дела). Ференцу содержание под стражей заменили с условием не покидать квартиру с 22:00 до 06:00 и не общаться с участниками дела.
В 2022 году сайт НГС рассказал о ДНТ «Планета», дачном поселке в котором обнаружили дорогие коттеджи, принадлежащие новосибирским прокурорам, в том числе и фигурантам уголовных дел.
В июне 2022 сразу двух новосибирских ученых заподозрили в госизмене – Анатолия Маслова и Дмитрия Колкера.
30 июня был арестован Дмитрий Колкер – прямо с больничной койки в тяжелом состоянии. Ученый боролся с четвертой стадией рака и умер в московском следственном изоляторе спустя пару дней. Тогда сын ученого заявил, что задержания связаны с лекциями китайским студентам, которые физик читал несколько лет назад. Секретные данные, якобы передавались иностранной разведке, что могло повлиять на безопасность страны. Колкер работал в НГУ, НГТУ и в Институте лазерной физики СО РАН.
Арест Маслова произошел 28 июня – его отправили в московское СИЗО «Лефортово». Физик занимал должность главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, преподавал в университетах. Его коллеги не смогли смириться с арестом ученого и даже собирали подписи в его поддержку.
5 августа был задержан заведующий лабораторией «Гиперзвуковые технологии» Александр Шиплюк. Его доставили в то же СИЗО и обвинили в государственной измене. Ученый занимался научными работами в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.
Но не только в госизмене обвиняли ученых. Мошенничество и превышение полномочий тоже фигурировали.
14 октября правоохранители пришли за Олегом Кабовым - завлабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, членом-корреспондентом. Его заключили под стражу решением суда до 12 декабря. По предварительной версии следствия, Кабов замешан в деле о мошенничестве.
17 октября начался суд по делу бывшего директор НИИ Алексеем Тайченачевым. Экс-глава Института лазерной физики СО РАН Тайченачев обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что ученый подписал указ о надбавке к зарплате научному руководителю НИИ в размере 50% от оклада за работу с материалами, содержащими гостайны. При этом сотрудник не прошел проверку для доступа к ним.
Такого числа новостей про обыски в научных институтах Академгородка, как в 2022 году в Новосибирске еще не бывало.
В апреле в центре внимания бизнес-сообщества Новосибирска был арест девелопера Михаила Обласова, игравшего заметную роль на рынке недвижимости Новосибирска. Обвинение связано с муниципальной землей: по версии следствия, Обласов и его партер по бизнесу Николай Вдов, получили по поддельным документам от мэрии участок для строительства СНТ «Сказочная поляна». Вскоре землю продали под многоэтажную застройку, а ущерб оценивается более 383 млн рублей. Сейчас Вдов под домашним арестом, а Обласов в СИЗО. Их уголовным преследованием дела застройщиков не закончились.
5 августа арестовали Кирилла Ивантеева - председателя совета директоров корпорации ГК «Ёлка девелопмент». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело не связано со строительными проектами компании, речь идет о сделках на рынке аренды недвижимости в 2014 году. Детали дела пересекаются и с арестом другого девелопера — соучредителя ГК «Дом-строй» Владимира Наумова. Бизнесмен под домашним арестом. Его обвиняют в мошенничестве.
Самая крупная фигура в серии задержанных застройщиков - Иван Сидоренко. Депутат Заксобрания, видный «единоросс» и гендиректор одной из «системообразующих» строительных компаний региона - «Энергомонтаж». За ним пришли 14 сентября и обвинили в мошенничестве. Сидоренко взял землю у города под строительство коммерческого объекта, который оформили в собственность на льготных условиях и застроили жильем. Причиненный ущерб – более 160 млн рублей. Задержанный Сидоренко сразу же возместил эту сумму, а также признал свою вину и начал сотрудничать со следствием.
«Серия уголовных дел против новосибирских застройщиков показала, что строительная отрасль утрачивает особо охраняемый статус. Риск умножить число обманутых дольщиков уже не останавливает силовиков, вмешивающихся в социально значимый бизнес», - так оценивает события сводка ЦДЖ.