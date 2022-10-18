В Новосибирске расследуются уголовные дела, в которых фигурирует бизнесмен, экс-глава «Винапа», завода «Экран» и «РАТМ-Холдинга» Олег Яровой (дело о мошенничестве и ложный донос), экс-руководитель по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры региона Александра Аверина (дело о превышении полномочий) и бывший прокурор Денис Ференц (обвинялся в превышении должностных полномочий). Речь идёт о преследовании директора аудиторско-консалтинговой группы «Экфард» Натальи Васильевой. В качестве меры пресечения Авериной суд назначил запрет определенных действий (не покидать город, не пользоваться средствами связи и не общаться с фигурантами дела). Ференцу содержание под стражей заменили с условием не покидать квартиру с 22:00 до 06:00 и не общаться с участниками дела.