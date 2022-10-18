Стала известна дата осенних каникул в школах Новосибирской области

Школьники уйдут на отдых с 29 октября по 5 ноября, но каждое образовательное учреждение может подкорректировать даты под себя, чтобы сделать этот процесс более комфортным.
При этом зимние каникулы начнутся в этот раз с 31 декабря и завершатся уже 8 января, а весной отдохнуть можно будет с 8 по 16 апреля.
Учебные год в этом году для 9 и 11 классов подойдет к завершению 17 мая, но после этого они будут сдавать ОГЭ. Для ребят с 1 по 4 классы завершение учебного года состоится 31 мая, а для остальных 29 мая.