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Стала известна дата осенних каникул в школах Новосибирской области

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI
Министерство образования Новосибирской области оповестило о дате осенних каникул в школах в 2022 году – они будет недолгие.

Школьники уйдут на отдых с 29 октября по 5 ноября, но каждое образовательное учреждение может подкорректировать даты под себя, чтобы сделать этот процесс более комфортным. 

При этом зимние каникулы начнутся в этот раз с 31 декабря и завершатся уже 8 января, а весной отдохнуть можно будет с 8 по 16 апреля.

Учебные год в этом году для 9 и 11 классов подойдет к завершению 17 мая, но после этого они будут сдавать ОГЭ. Для ребят с 1 по 4 классы завершение учебного года состоится 31 мая, а для остальных 29 мая.

#Александр Кондратьев#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школы#Учеба#Дети#Учебный год#Каникулы
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