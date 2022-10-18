Ученики извинились за видео со сломанным унитазом в школе под Новосибирском

На прошлой неделе ученики одной из школ в городе Обь опубликовали видео-разоблачение на сломанный унитаз. Ролик был размещен в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте».
15 октября одиннадцатиклассники школы № 60 в Оби сняли видео со сломанным туалетом. Однако спустя пару дней подростки записали видео-обращение, в котором извинились за дезинформацию.
Оказалось, что кадры со сломанным унитазом были сняты во время ремонта канализационной системы. После этого унитаз отремонтировали. В комментариях многие сибиряки предположили, что руководство учебного заведения надавило на детей.
Напомним, что ранее два канализационных открытых люка заметили у школы № 175 в Новосибирске. Люки открыты почти месяц – с 19 сентября и являются настоящей угрозой.