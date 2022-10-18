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Ученики извинились за видео со сломанным унитазом в школе под Новосибирском

Сегодня, 05:30
Фото: ВК/Город Обь Онлайн
Школьники сняли разоблачительное видео со сломанным унитазом в Оби под Новосибирском, а потом извинились

На прошлой неделе ученики одной из школ в городе Обь опубликовали видео-разоблачение на сломанный унитаз. Ролик был размещен в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте».

15 октября одиннадцатиклассники школы № 60 в Оби сняли видео со сломанным туалетом. Однако спустя пару дней подростки записали видео-обращение, в котором извинились за дезинформацию.

Оказалось, что кадры со сломанным унитазом были сняты во время ремонта канализационной системы. После этого унитаз отремонтировали. В комментариях многие сибиряки предположили, что руководство учебного заведения надавило на детей.

Напомним, что ранее два канализационных открытых люка заметили у школы № 175 в Новосибирске. Люки открыты почти месяц – с 19 сентября и являются настоящей угрозой. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Дети
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