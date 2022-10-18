В чем подозревают директора АО "Кудряшовское": скандал вокруг мясокомбината

Кудряшовский мясокомбинат известен жителям Новосибирска не только, как крупнейший производитель мясной продукции, но и как возможный источник отвратительной вони в городской атмосфере, на которую горожане жалуются уже много лет. В ноябре 2021 года проверка природоохранной прокуратуры выявила, что на предприятии "не используются наилучшие доступные технологии", направленные на уменьшение неприятного запаха от работы свиноводческого комплекса. Однако компания не спешила устранять нарушения, в итоге в феврале текущего года прокуратура подала иск в суд.