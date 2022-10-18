В чем подозревают директора АО "Кудряшовское": скандал вокруг мясокомбината

В 2022 году по результатам проверок, проведенных на АО "Кудряшовский", было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Следственный комитет по материалам межрегиональной природоохранной прокуратуры открыл производство по по ч.1, ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), по ст. 254 УК РФ (порча земли) и по ч.4, ст.261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений, причинившее крупный ущерб). Обвинение пока никому не предъявлено, задержанный накануне генеральный директор предприятия Владимир Гавриленко находится в статусе подозреваемого. Меру пресечения ему должен выбрать Колыванский районный суд.
В мае текущего года жители Колыванского района сообщили о вони и загрязнении реки Амба, из-за чего берег заполонило мертвой рыбой и тушами зверей. От реки до свинокомплекса АО "Кудряшовское" примерно два километра, но уже тогда предприятие заподозрили в том, что река отравлена именно его отходами животноводства.
"Во время проверки проб воды выяснилось, что на поверхности реки оседали химикаты, пестициды и другие вещества. Предположительно, в водоем сбрасывал их перерабатывающий завод, которой расположен рядом", - сообщили тогда корреспонденту Atas.info в прокуратуре Новосибирской области, не уточнив, о каком предприятии идет речь.
Сегодня межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов подтвердил, что по результатам анализов была установлена идентичность загрязняющих веществ тем, что были обнаружены в пробах воды и почвы на территории Кудряшовского мясокомбината.
Еще один экологический скандал разразился так же этим летом. В июне сотрудники Минпророды обнаружил, что земли Кудряшовского лесничества загрязнены на площади около 4 гектаров. После взятия проб было установлено, что ущерб экологии нанесен отходами промышленного животноводства.
Кудряшовский мясокомбинат известен жителям Новосибирска не только, как крупнейший производитель мясной продукции, но и как возможный источник отвратительной вони в городской атмосфере, на которую горожане жалуются уже много лет. В ноябре 2021 года проверка природоохранной прокуратуры выявила, что на предприятии "не используются наилучшие доступные технологии", направленные на уменьшение неприятного запаха от работы свиноводческого комплекса. Однако компания не спешила устранять нарушения, в итоге в феврале текущего года прокуратура подала иск в суд.
АО "Кудряшовское" – самый крупный производитель мясных продуктов в Новосибирской области. Производство расположено в районе села Криводановка в Колыванском районе. Компания входит в состав холдинга "Сибагро".