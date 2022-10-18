atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске нашли виновного в загрязнении реки Плющихи

Сегодня, 07:48
Фото: Наталья Шикова / Городская волна
Реку Плющиху в «молочную» превратило предприятие «Метро МиР» в Новосибирске. Такие выводы сделали специалисты Минприроды региона.

Эксперты узнали, что акваторию загрязняли стоки с предприятия. На это у них есть разрешение.

«Воду в Плющихе проверяли возле дома по 3-му переулку Крупской, 22, где спускают сточные воды. Этот сток принадлежит «Метро МиР» и им уже ранее направляли материалы для устранения проблемы», - рассказал старший экологический госинспектор Владимир Залогин.

Напомним, на грязное состояние Плющихи пожаловались в эфире радио новосибирцы несколько дней назад. С их слов, река перекрасилась в молочный цвет. Этим заинтересовались экологи и начали свои проверки.

Они показали неутешительные результаты – повышенный уровень азота и нитратов. А всё из-за сбросов в воду.

 

Читайте также:
Жители Новосибирска пожаловались на «молочную» реку Плющиху
#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Река#Загрязнение#Алина Шефер
Подпишитесь
"С вещами в военкомат": 57-летнему доценту пришла повестка в Новосибирске
Вчера, 15:25
Новосибирцы пожаловались на незваные визиты «черных ритуальщиков»
Сегодня, 09:35
Детей мобилизованных полностью обеспечат бесплатным питанием в школах Новосибирска
Сегодня, 08:35
В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали гендиректора Кудряшовского мясокомбината
Сегодня, 10:43
Трактористы ушли на фронт: кто их заменит, рассказали в новосибирском Минсельхозе
Сегодня, 11:36
В школах Новосибирска не запретят пользоваться WhatsApp
Сегодня, 13:20