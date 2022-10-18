В Новосибирске нашли виновного в загрязнении реки Плющихи

Эксперты узнали, что акваторию загрязняли стоки с предприятия. На это у них есть разрешение.
«Воду в Плющихе проверяли возле дома по 3-му переулку Крупской, 22, где спускают сточные воды. Этот сток принадлежит «Метро МиР» и им уже ранее направляли материалы для устранения проблемы», - рассказал старший экологический госинспектор Владимир Залогин.
Напомним, на грязное состояние Плющихи пожаловались в эфире радио новосибирцы несколько дней назад. С их слов, река перекрасилась в молочный цвет. Этим заинтересовались экологи и начали свои проверки.
Они показали неутешительные результаты – повышенный уровень азота и нитратов. А всё из-за сбросов в воду.