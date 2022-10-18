В Новосибирской области собрали рекордные 3,4 млн тонн зерна

Он отметил, что за время уборочной кампании было обмолочено 1,522 млн га зерновых и зернобобовых культур, что превышает прошлогодний показатель - 1,497 млн га. Министр также подчеркнул, что в этом году сбор урожая завершился на 12 дней раньше.



«Общая посевная площадь возросла в Новосибирской области в 2022 году на 74 тысячи гектаров, главным образом – за счет введения в оборот ранее не использовавшихся земель сельхозназначения. Такие земли ежегодно вводятся у нас в оборот, в том числе при поддержке государства”, - рассказал Лещенко.



Он добавил, что в области продолжается “высокими темпами и процесс интенсификации растениеводства – аграрии принимали меры по улучшению питания растений: внесли рекордный объем минеральных удобрений, по защите сельхозкультур от вредителей, по модернизации парка техники и оборудования”.



Глава Минсельхоза сообщил, что в регионе растет потребление зерна - в животноводстве и на нужды семенного фонда. Новосибирская область также экспортирует сельхозпродукцию за границу - в Казахстан, Китай, Монголию, Киргизию.