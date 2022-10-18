В школах Новосибирска не запретят пользоваться WhatsApp

По данным ведомства, педагогам использовать «Ватсап» не запрещали. Только рекомендовали ограничиться российской платформой «Сферум», пишет Сиб.фм со ссылкой на главу штаба при министерстве образования региона Оксану Василенко.
Она добавила, что в России также работают подобные WhatsApp системы Моя школа» / «Мой колледж». Но и они не заменят живое общение учителя и ученика.
Кроме того, в штабе при минобразования заверяют, что родителям и школьникам не запрещают общаться в иностранных мессенджерах.
* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России. В неё входят WhatsApp, Facebook и Instagram.