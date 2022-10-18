Валерий Лимаренко: Мы можем не только устранять риски, но и прогнозировать их

«Мы выстроили систему управления данными, которая позволяет не только оперативно устранять риски, но и прогнозировать их. К примеру, в сфере продовольственного обеспечения. Мы анализируем открытые данные о потребительском спросе и заблаговременно завозим товары, которые могут оказаться в дефиците. Еще пример — во время январского мощного снежного циклона мы запустили интерактивную карту уборки дорог и дворов. Жители следили за ходом расчистки и давали нам обратную связь о том, насколько качественно почистили их двор. Значительных улучшений бережливые технологии позволили достичь в медицине. Мы взяли под контроль расписание каждого врача и благодаря этому увеличили количество принимаемых пациентов на 30%. В приоритете не только доступность медицинской помощи, но качество, поэтому мы связываемся с каждым пациентом, побывавшим на приеме и получаем обратную связь», — рассказал глава региона.