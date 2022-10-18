Валерий Лимаренко поручил за неделю разобраться с жалобами сахалинцев и курильчан

Основные чаяния жителей региона связаны с началом отопительного сезона на островах, газификацией и всего, что касается поддержки членов семей мобилизованных граждан, пишет sakh.online.
- Со всеми жалобами, поступившими в ходе прямой линии, необходимо разобраться до конца текущей недели. Такая задача поставлена перед главами муниципальных образований и органами исполнительной власти. На Сахалине и Курилах начинаются холода. Поэтому надо как можно быстрее устранить все проблемы, связанные с подачей отопления. Необходимо ускориться и с рассмотрением обращений мобилизованных. Наши земляки выполняют долг перед Родиной, мы должны позаботиться о бойцах и их семьях, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
Правительством области уже принято решение выплачивать семьям резервистов, которые будут выполнять задачи в зоне СВО, по 300 тысяч рублей. К решению их бытовых вопросов подключаются как представители власти, так и волонтеры. Проблемы возникают разные: необходимо помочь женам мобилизованных с трудоустройством, оформлением положенных льгот и прочим.
Со спорными ситуациями, связанными с частичной мобилизацией, разбирается региональная комиссия. В ее составе - сотрудники военкомата, прокуратуры, а также известные и уважаемые общественные деятели.
Большой блок вопросов «прямой линии» был посвящен газификации области. Губернатор островного региона отметил, что все его население должно иметь возможность пользоваться газом. В настоящее время идут работы по обеспечению «голубым топливом» Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского, Макаровского и Александровск-Сахалинского районов. Валерий Лимаренко поставил задачу главе администрации Тымовского района до 5 декабря 2022 года обеспечить ввод в эксплуатацию газовой котельной в селе Кировское.
Объекты энергетики и котельные в Курильском районе будут переводиться на сжиженный природный газ с четвертого квартала 2023 года. В 2024-2025 годах газификация дойдет до Смирныховского района.
Власти региона в этом вопросе не оставили без внимания собственников частных домовладений. Для них предусмотрена компенсация расходов на подготовку домов к приему газа в размере до 152 тысяч рублей.
Традиционно обратившихся к губернатору во время «прямой линии» сахалинцев и курильчан волнует и тема благоустройства территорий. Валерий Лимаренко проинформировал, что в этом году удалось привести в порядок рекордное количество дворов – 1100. Отремонтировали более 850 подъездов и входных групп. Эта работа будет и дальше продолжаться в тесном взаимодействии с главами муниципалитетов и управляющими компаниями.