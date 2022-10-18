Владимирский ученый изобрел бетон из растений

Над составом, конечно, пришлось потрудиться, так как бетон — это масса, которую получают из специального материала с добавлением воды в особо точных пропорциях. Исходя из этого, требуется не только точно рассчитать пропорции, но и подобрать такие материалы, которые позволят получить массу необходимых консистенции и свойств. После многочисленных проб ребята остановились на доломитовой муке (которая тоже является вторсырьем горнодобывающей промышленности) и бишофите — магниевой соли.