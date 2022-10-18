Затяжные дожди накроют Новосибирск 19 и 20 октября

Сервис Gismeteo прогнозирует ливни в пятницу и воскресенье. Суббота, 22 октября, будет самым ясным днем этой недели. Температура воздуха поднимется до +6…+10 градусов. Но горожан может не порадовать утром шквалистый ветер до 16 м/с.