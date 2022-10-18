Затяжные дожди накроют Новосибирск 19 и 20 октября

Дожди затянулись, по словам синоптиков, из-за теплого циклона, идущего с Казахстана. Всю эту неделю в столице Сибири потепление от +10 градусов и дожди.
В среду, 19 октября, ночью может похолодать до +3 по Цельсию, а днем воздух прогреется до +9. Ветер разгонится до 8 м/с, возможны небольшие дожди.
Чуть теплее будет в четверг, 20 октября. Потепление до +10 днем, кратковременные осадки и ветер с порывами до 11 м/с.
Сервис Gismeteo прогнозирует ливни в пятницу и воскресенье. Суббота, 22 октября, будет самым ясным днем этой недели. Температура воздуха поднимется до +6…+10 градусов. Но горожан может не порадовать утром шквалистый ветер до 16 м/с.
Также стоит упомянуть, что в конце недели начнет резко холодать и уже с понедельника, 24 октября, в городе установится минусовая температура. Грядут дожди со снегом.