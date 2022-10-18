atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Затяжные дожди накроют Новосибирск 19 и 20 октября

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI
Жителей Новосибирска ожидают ливни и плюсовые температуры за окном до 20 октября. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра и Гисметео.

Дожди затянулись, по словам синоптиков, из-за теплого циклона, идущего с Казахстана. Всю эту неделю в столице Сибири потепление от +10 градусов и дожди.

В среду, 19 октября, ночью может похолодать до +3 по Цельсию, а днем воздух прогреется до +9. Ветер разгонится до 8 м/с, возможны небольшие дожди.

Чуть теплее будет в четверг, 20 октября. Потепление до +10 днем, кратковременные осадки и ветер с порывами до 11 м/с.

Сервис Gismeteo прогнозирует ливни в пятницу и воскресенье. Суббота, 22 октября, будет самым ясным днем этой недели. Температура воздуха поднимется до +6…+10 градусов. Но горожан может не порадовать утром шквалистый ветер до 16 м/с.

Также стоит упомянуть, что в конце недели начнет резко холодать и уже с понедельника, 24 октября, в городе установится минусовая температура. Грядут дожди со снегом.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Дожди
Подпишитесь
"С вещами в военкомат": 57-летнему доценту пришла повестка в Новосибирске
Вчера, 15:25
Новосибирцы пожаловались на незваные визиты «черных ритуальщиков»
Сегодня, 09:35
Детей мобилизованных полностью обеспечат бесплатным питанием в школах Новосибирска
Сегодня, 08:35
В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали гендиректора Кудряшовского мясокомбината
Сегодня, 10:43
Трактористы ушли на фронт: кто их заменит, рассказали в новосибирском Минсельхозе
Сегодня, 11:36
В школах Новосибирска не запретят пользоваться WhatsApp
Сегодня, 13:20