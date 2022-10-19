Ранее в Новосибирске озвучили полный пакет мер поддержки мобилизованных граждан и их семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Сообщается, что с 13 октября семьи граждан, которые были призваны в ВС РФ, получат выплаты из регионального бюджета уже с 13.10.2022.