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Частичная мобилизация в Новосибирске скоро закончится

Сегодня, 12:48
Фото: mil.ru
Частичная мобилизация в Новосибирске скоро закончится
Ранее президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции сообщил, что мобилизационные мероприятия в России могут завершиться в течение двух недель. В настоящее время актуален вопрос, когда закончится мобилизация в Новосибирске.

Что известно об окончании частичной мобилизации

По словам президента РФ, всего было призвано более 220 тысяч резервистов, часть из которых находится в подразделениях, которые выполняют боевые цели. 

Всего Минобороны был запланирован призыв 300 тысяч человек, которые подлежат частичной мобилизации. Согласно словам Владимира Путина, призываемые должны пройти подготовку. Срок ее организации в частях-формирователях — до 10 суток, в боевых частях — до 15 суток. 

Что известно об окончании частичной мобилизации
Фото: kremlin.ru

В рамках пресс-конференции президент РФ поднял тему ошибок, которые были выявлены в процессе мобилизационных мероприятий. По его словам, это было связано с устаревшими формами учета. Глава Министерства обороны Сергей Шойгу ранее пояснял, что планируется призвать всего 300 тысяч граждан. 

Ранее в Кремле дали комментарий относительно того, будет ли российский лидер подписывать указ о завершении частичной мобилизации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент России пока не собирается подписывать соответствующий указ. 

«Пока таких решений не было. Минобороны для каждого региона были установлены показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Сам процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен в регионах, которые справились. Пока президентского указа нет», — сказал Песков.
Что известно об окончании частичной мобилизации
Фото: mil.ru

Последние новости о проведении частичной мобилизации в Новосибирске

В начале октября глава Новосибирской области Андрей Травников заявил о выполненном плане по частичной мобилизации. При этом позже стало известно, что мобилизационные мероприятия продолжаются, поскольку происходит доукомплектование некоторых структурных подразделений ВС РФ и подбор дефицитных ВУС (военно-учетных специальностей). 

Согласно информации из СМИ, в Новосибирской области мобилизованные уже приступили к тактической подготовке. Сообщается, что к тактическим занятиям резервисты приступили в центре формирования и слаживания подразделений. 

Последние новости о проведении частичной мобилизации в Новосибирске
Фото: mil.ru

Ранее в Новосибирске озвучили полный пакет мер поддержки мобилизованных граждан и их семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Сообщается, что с 13 октября семьи граждан, которые были призваны в ВС РФ, получат выплаты из регионального бюджета уже с 13.10.2022.

Одной из мер поддержки является выплата каждой семье 100 000 рублей. Помимо этого, предоставляется бесплатное питание для детей в школах, компенсация платы за детский сад. Члены семей также смогут воспользоваться в приоритетном порядке социальными услугами на территории региона. Можно получить бесплатные путевки в детский лагерь и надомное обслуживание. 

Последние новости о проведении частичной мобилизации в Новосибирске
Фото: mil.ru
#Армия#Новосибирск#Мобилизация
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