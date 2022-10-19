По словам президента РФ, всего было призвано более 220 тысяч резервистов, часть из которых находится в подразделениях, которые выполняют боевые цели.
Всего Минобороны был запланирован призыв 300 тысяч человек, которые подлежат частичной мобилизации. Согласно словам Владимира Путина, призываемые должны пройти подготовку. Срок ее организации в частях-формирователях — до 10 суток, в боевых частях — до 15 суток.
В рамках пресс-конференции президент РФ поднял тему ошибок, которые были выявлены в процессе мобилизационных мероприятий. По его словам, это было связано с устаревшими формами учета. Глава Министерства обороны Сергей Шойгу ранее пояснял, что планируется призвать всего 300 тысяч граждан.
Ранее в Кремле дали комментарий относительно того, будет ли российский лидер подписывать указ о завершении частичной мобилизации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент России пока не собирается подписывать соответствующий указ.
«Пока таких решений не было. Минобороны для каждого региона были установлены показатели по численности. И регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Сам процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен в регионах, которые справились. Пока президентского указа нет», — сказал Песков.
В начале октября глава Новосибирской области Андрей Травников заявил о выполненном плане по частичной мобилизации. При этом позже стало известно, что мобилизационные мероприятия продолжаются, поскольку происходит доукомплектование некоторых структурных подразделений ВС РФ и подбор дефицитных ВУС (военно-учетных специальностей).
Согласно информации из СМИ, в Новосибирской области мобилизованные уже приступили к тактической подготовке. Сообщается, что к тактическим занятиям резервисты приступили в центре формирования и слаживания подразделений.
Ранее в Новосибирске озвучили полный пакет мер поддержки мобилизованных граждан и их семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Сообщается, что с 13 октября семьи граждан, которые были призваны в ВС РФ, получат выплаты из регионального бюджета уже с 13.10.2022.
Одной из мер поддержки является выплата каждой семье 100 000 рублей. Помимо этого, предоставляется бесплатное питание для детей в школах, компенсация платы за детский сад. Члены семей также смогут воспользоваться в приоритетном порядке социальными услугами на территории региона. Можно получить бесплатные путевки в детский лагерь и надомное обслуживание.