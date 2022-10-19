По состоянию на 2121 год в Новосибирске 89 километров труб тепловых сетей находились в критическом состоянии. Это около 12% всех теплосетей, которые находятся на балансе СГК. По итогам 2022 года длина "красной" зоны должна сократиться на 12 километров. На левом берегу отремонтировали отрезки трубопроводов на улицах Котовского, Тульской Ватутина и Троллейной. На правом заменили трубы на улицах Семьи Шамшиных, Богаткова и Серебренниковской.
Но для горожан этот ремонт стал настоящим кошмаром. Практически все лето из-за разрытия были перекрыты оживленные дороги, из-за нарушения схемы дорожного движения автолюбители стояли в пробках, были изменены маршруты общественного транспорта.
Что же будет в следующем году? В СГК заявляют, что продолжат масштабную замену тепломагистралей. В "красной" зоне – весь центр Ленинского района. И тут, где не начни реконструкцию трубопроводного хозяйства, в любом случае, это приведет к дорожным заторам.
Не менее печально выглядит и карта сетей на Правобережье. Гнилые отрезки труб разбросаны по всем районам. Учитывая, что желтым цветом отмечены участки, которые находятся в так называемом предкритическом состоянии, то есть могут в любой момент перейти в категорию "красной зоны", ситуация выглядит совсем плачевно.
В 2023 году здесь запланированы работы по замене сетей на улицах Дачная, Комбинатская. Кошурникова, Чаплыгина, Революции, Бориса Богаткова и Автогенной. Очевидно, что новосибирским водителям вновь придется потратить немало нервов, объезжая закрытые для движения городские магистрали.