По состоянию на 2121 год в Новосибирске 89 километров труб тепловых сетей находились в критическом состоянии. Это около 12% всех теплосетей, которые находятся на балансе СГК. По итогам 2022 года длина "красной" зоны должна сократиться на 12 километров. На левом берегу отремонтировали отрезки трубопроводов на улицах Котовского, Тульской Ватутина и Троллейной. На правом заменили трубы на улицах Семьи Шамшиных, Богаткова и Серебренниковской.