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Карту самых убитых теплотрасс составили в Новосибирске в 2022 году

Сегодня, 09:47
Фото: СГК
Карта износа теплотрасс в правобережных районах Новосибирска 2022
"Сибирская генерирующая компания" (СГК) обновила схему тепловых сетей Новосибирска, на которой десятки километров труб обозначены красным цветом, как находящиеся в критическом состоянии. Смотрим, где следующим летом горожане могут столкнуться с перекопанными дорогами на долгие месяцы

По состоянию на 2121 год в Новосибирске 89 километров труб тепловых сетей находились в критическом состоянии. Это около 12% всех теплосетей, которые находятся на балансе СГК. По итогам 2022 года длина "красной" зоны должна сократиться на 12 километров. На левом берегу отремонтировали отрезки трубопроводов на улицах Котовского, Тульской Ватутина и Троллейной. На правом заменили трубы на улицах Семьи Шамшиных, Богаткова и Серебренниковской.

Но для горожан этот ремонт стал настоящим кошмаром. Практически все лето из-за разрытия были перекрыты оживленные дороги, из-за нарушения схемы дорожного движения автолюбители стояли в пробках, были изменены маршруты общественного транспорта.

Что же будет в следующем году? В СГК заявляют, что продолжат масштабную замену тепломагистралей. В "красной" зоне – весь центр Ленинского района. И тут, где не начни реконструкцию трубопроводного хозяйства, в любом случае, это приведет к дорожным заторам.

Карта износа теплотрасс в левобережных районах Новосибирска 2022
Фото: СГК

Не менее печально выглядит и карта сетей на Правобережье. Гнилые отрезки труб разбросаны по всем районам. Учитывая, что желтым цветом отмечены участки, которые находятся в так называемом предкритическом состоянии, то есть могут в любой момент перейти в категорию "красной зоны", ситуация выглядит совсем плачевно.

Работы по замене ветхих трубопроводов в Новосибирске летом 2022
Фото: СГК

В 2023 году здесь запланированы работы по замене сетей на улицах Дачная, Комбинатская. Кошурникова, Чаплыгина, Революции, Бориса Богаткова и Автогенной. Очевидно, что новосибирским водителям вновь придется потратить немало нервов, объезжая закрытые для движения городские магистрали.

 

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