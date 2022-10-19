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Posted 19 октября 2022, 09:06

Published 19 октября 2022, 09:06

Modified 19 октября 2022, 09:06

Updated 19 октября 2022, 09:06

Кого вернут с мобилизации рассказал Андрей Травников

19 октября 2022, 09:06

Отцов троих детей освободят от частичной мобилизации в Новосибирской области

Сюжет
Частичная мобилизация в России
Новосибирских отцов с тремя детьми не будут призывать по частичной мобилизации. Этот законопроект ранее обсуждался в СМИ, сегодня его прокомментировал губернатор региона Андрей Травников.

Отсрочка от призыва на военную службу раньше действовала только на отцов, воспитывающих 4 детей. Недавно в Госдуму поступило предложение освободить от повесток мужчин с тремя детьми в возрасте до 16 лет.

«По приказу Минобороны РФ военкоматы области отработали установки и отменили повестки мужчинам, у которых трое детей. Призванных ранее вернут домой», - заявил глава Новосибирской области.

Данный законопроект ещё не приняли на федеральном уровне. Однако его обещали снова рассмотреть в ближайшие дни.

Не только отцы могут получить отсрочку. Кто еще не попадает под частичную мобилизацию можно прочитать здесь.

 

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#Частичная мобилизация#Частичная мобилизация в России#Повестка
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