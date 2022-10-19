Мобилизованные получили бронежилеты и шлемы в Новосибирской области

Травников заявил, что собирать военных на специальную военную операцию должна не семья, а Министерство обороны РФ. Однако в случае нехватки власти начинают поставки необходимых вещей.
Прибывшие на территорию Новосибирской области мобилизованные обеспечены обмундированием, обувью, им выдано личное оружие. Теперь им предстоит получить бронежилеты, каски и готовиться к отправке на СВО.
Стоит отметить, что глава региона решил вопросы со многими вещами, но на некоторые сейчас не хватает ресурсов, поэтому осталось совсем мелочь в сравнении периода до мобилизации.