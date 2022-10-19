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Мобилизованные получили бронежилеты и шлемы в Новосибирской области

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI
Власти поставляют шлемы и бронежилеты для призванных по частичной мобилизации в РФ – их уже выдают в НВВКУ и на военном полигоне. Информацию предоставили глава региона Андрей Травников в прямом эфире.

 

Травников заявил, что собирать военных на специальную военную операцию должна не семья, а Министерство обороны РФ. Однако в случае нехватки власти начинают поставки необходимых вещей. 

Прибывшие на территорию Новосибирской области мобилизованные обеспечены обмундированием, обувью, им выдано личное оружие. Теперь им предстоит получить бронежилеты, каски и готовиться к отправке на СВО.

Стоит отметить, что глава региона решил вопросы со многими вещами, но на некоторые сейчас не хватает ресурсов, поэтому осталось совсем мелочь в сравнении периода до мобилизации.

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