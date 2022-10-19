Мобилизованные получили бронежилеты и шлемы в Новосибирской области

Власти поставляют шлемы и бронежилеты для призванных по частичной мобилизации в РФ – их уже выдают в НВВКУ и на военном полигоне. Информацию предоставили глава региона Андрей Травников в прямом эфире.

Сюжет Частичная мобилизация в России