Новосибирцы пожаловались на громкий гимн в школе «Горностай» по утрам

Жителей домов в Новосибирске беспокоит громкий гимн, который доносится из школы «Горностай» по утрам. Он звучит из колонок в 8:30 по понедельникам и будит весь жилкомплекс.

По словам местных жителей, гимн России включают с аудиоколонок для учеников во дворе школы. Звук разносится по округе и мешает многим спать. «С гимна дети начинают занятия в школе, а мы, простые местные жители, почему-то тоже должны встречать с ним утро первого рабочего дня. Дети просыпаются в колыбелях от этого шума. Вот почему нельзя включать гимн тише, либо хотя бы в здании школы, а не во дворе. Будем жаловаться», - рассказала Atas.info жительница улицы Вяземская Мария. Некоторые недовольные горожане, по словам Марии, уже пожаловались директору школы на громкий гимн. Однако она пока не намерена решать этот вопрос.