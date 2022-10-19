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Новосибирцы пожаловались на громкий гимн в школе «Горностай» по утрам

Сегодня, 01:37
Фото: 1MI
Жителей домов в Новосибирске беспокоит громкий гимн, который доносится из школы «Горностай» по утрам. Он звучит из колонок в 8:30 по понедельникам и будит весь жилкомплекс.

По словам местных жителей, гимн России включают с аудиоколонок для учеников во дворе школы. Звук разносится по округе и мешает многим спать.

«С гимна дети начинают занятия в школе, а мы, простые местные жители, почему-то тоже должны встречать с ним утро первого рабочего дня. Дети просыпаются в колыбелях от этого шума. Вот почему нельзя включать гимн тише, либо хотя бы в здании школы, а не во дворе. Будем жаловаться», - рассказала Atas.info жительница улицы Вяземская Мария.

Некоторые недовольные горожане, по словам Марии, уже пожаловались директору школы на громкий гимн. Однако она пока не намерена решать этот вопрос.

#Алина Шефер#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа
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