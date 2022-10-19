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О бойне на дорогах предупредили жителей Новосибирской области

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
Синоптики обещают резкие перепады температур в ближайшие дни в Новосибирской области. Из-за грядущих погодных капризов МЧС поспешило предупредить сибиряков об опасности гололедицы на дорогах.

По данным Гидрометцентра, уже на этой неделе в регионе температура воздуха начнет снижаться до 0 градусов по ночам. При этом днем ожидается до 7…13 градусов со знаком плюс.

Такие температурные качели, со слов спасателей, могут привести к образованию наледи на дорогах и росту ДТП. Также стоит опасаться туманов. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а пешеходам не спешить выходить на трассы, не осмотревшись по сторонам.

Также представители ГИБДД Новосибирской области добавили в свою очередь, что из-за непогоды в октябре на дорогах произошло 95 аварий. Погибли 11 человек и 109 пострадали.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Дороги#ДТП
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