Такие температурные качели, со слов спасателей, могут привести к образованию наледи на дорогах и росту ДТП. Также стоит опасаться туманов. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а пешеходам не спешить выходить на трассы, не осмотревшись по сторонам.