По данным Гидрометцентра, уже на этой неделе в регионе температура воздуха начнет снижаться до 0 градусов по ночам. При этом днем ожидается до 7…13 градусов со знаком плюс.
Такие температурные качели, со слов спасателей, могут привести к образованию наледи на дорогах и росту ДТП. Также стоит опасаться туманов. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а пешеходам не спешить выходить на трассы, не осмотревшись по сторонам.
Также представители ГИБДД Новосибирской области добавили в свою очередь, что из-за непогоды в октябре на дорогах произошло 95 аварий. Погибли 11 человек и 109 пострадали.