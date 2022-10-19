atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Новосибирском уволили грубившую детям воспитательницу детсада

Сегодня, 03:38
Фото: 1MI
Родители из Краснообска пожаловались на грубую воспитательницу детского сада и её после уволили. Об этом они рассказали в паблике «АСТ-54».

Очевидцы ранее сняли на видео, как работница общалась с воспитанниками детсада «Теремок». Маленькая девочка потеряла игрушку и начала рыдать. Вместо того, чтобы успокоить ребенка, воспитательница на неё накричала.

В частности, от женщины прозвучали такие фразы, как: «Либо спи, либо иди играй»; «Сейчас в ящик засуну». Этот видеоролик распространился по Сети и дошел до родителей.

Некоторые сибиряки вспомнили воспитательницу на видео. С их слов она преподавала физкультуру в другом детском саду поселка Элитный. Из «Теремка» её уволили после инцидента.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Детский сад
Подпишитесь
Самые громкие аресты в Новосибирске в 2022 году: прокуроры, ученые, застройщики
Вчера, 16:02
Новосибирцы пожаловались на незваные визиты «черных ритуальщиков»
Вчера, 09:35
В Новосибирске гендиректора АО «Кудряшовское» отправили в СИЗО
Сегодня, 08:14
В Новосибирске повысят штраф за парковку на газоне
Сегодня, 09:49
Трактористы ушли на фронт: кто их заменит, рассказали в новосибирском Минсельхозе
Вчера, 11:36
В школах Новосибирска не запретят пользоваться WhatsApp
Вчера, 13:20