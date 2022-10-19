Под Новосибирском уволили грубившую детям воспитательницу детсада

Родители из Краснообска пожаловались на грубую воспитательницу детского сада и её после уволили. Об этом они рассказали в паблике «АСТ-54».

Очевидцы ранее сняли на видео, как работница общалась с воспитанниками детсада «Теремок». Маленькая девочка потеряла игрушку и начала рыдать. Вместо того, чтобы успокоить ребенка, воспитательница на неё накричала. В частности, от женщины прозвучали такие фразы, как: «Либо спи, либо иди играй»; «Сейчас в ящик засуну». Этот видеоролик распространился по Сети и дошел до родителей. Некоторые сибиряки вспомнили воспитательницу на видео. С их слов она преподавала физкультуру в другом детском саду поселка Элитный. Из «Теремка» её уволили после инцидента.