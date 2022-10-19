РЭО проконтролирует строительство мусорных заводов в Калининграде

Гендиректор РЭО Денис Буцаев по завершении рабочей поездки в Калининградскую область сообщил о том, что недопустимо срывать сроки по проекту. Кроме того, с регионом подписали новую дорожную карту. Об этом сообщает 360tv.ru.
На встрече Буцаев вместе с губернатором Антоном Алихановым рассмотрел развитие инфраструктуры в Калининградской области и возведение перспективных объектов в ней. К концу 2024 года в регионе должен быть сдан в эксплуатацию КПО около поселка Корнево мощностью в 350 тысяч тонн. Это самый крупный из трех объектов. В 2019 году подписано концессионное соглашение. В связи с этим инвестиции со стороны РЭО составят 3,9 миллиарда рублей. А в целом капитальные расходы составят свыше четырех миллиардов рублей. РЭО возьмет под контроль соблюдение сроков строительства. В свою очередь регион обязан окончить строительство объекта в установленные дорожной картой сроки. Благодаря созданию объекта Калининградская область сможет приблизиться к показателям по 100-процентной сортировке и сокращению захоронения ТКО вдвое.
Кроме того, Буцаев сказал, что из-за задержки выполнения проекта и рисков срыва сроков дорожную карту обновили. До конца текущего года будет подписано дополнительное соглашение.
Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию Сергей Королев сказал, что в регионе будет построен мусоросортировочный комплекс Неманский мощностью 25 тысяч тонн. В него будет вложено 960 миллионов рублей. Также в планах провести реконструкцию КПО Гусевский мощностью 120 тысяч тонн и стоимостью 300 миллионов рублей. В 2024-2025 годах эти объекты будут сданы. РЭО профинансирует объекты до 95% от стоимости из средств от размещения облигаций в третьем-четвертом кварталах следующего года.