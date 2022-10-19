РЭО проконтролирует строительство мусорных заводов в Калининграде

На встрече Буцаев вместе с губернатором Антоном Алихановым рассмотрел развитие инфраструктуры в Калининградской области и возведение перспективных объектов в ней. К концу 2024 года в регионе должен быть сдан в эксплуатацию КПО около поселка Корнево мощностью в 350 тысяч тонн. Это самый крупный из трех объектов. В 2019 году подписано концессионное соглашение. В связи с этим инвестиции со стороны РЭО составят 3,9 миллиарда рублей. А в целом капитальные расходы составят свыше четырех миллиардов рублей. РЭО возьмет под контроль соблюдение сроков строительства. В свою очередь регион обязан окончить строительство объекта в установленные дорожной картой сроки. Благодаря созданию объекта Калининградская область сможет приблизиться к показателям по 100-процентной сортировке и сокращению захоронения ТКО вдвое.