Сборы мужа на СВО обошлись женщине в 40 тысяч рублей в Новосибирске. Вещи, которые оказались необходимы, и которые мобилизованный новосибирец приобрел за свой счет – это запасной комплект теплой одежды, снаряжение, плащ-палатка, газовая горелка с баллоном, налобный фонарик и "сидушка" для земли. «Покупала строго по списку, который дал муж. Термобельё с начёсом, непромокаемые вещи, прочные рюкзаки. Ничего лишнего», — рассказала журналисту Сиб.фм супруга мобилизованного.
Примечательно, что именно сегодня, 19 октября, губернатор Андрей Травников заявил, что мобилизованные всем обеспечены в Новосибирской области. «Основное обеспечение мобилизованных идет от министерства обороны. Мобилизованные новосибирцы и те,
кто прибывает в наш регион, обеспечиваются обмундированием, обувью. На сегодняшний день идет комплектование бронежилетами и шлемами», - рассказал губернатор в ходе прямого эфира в соцсетях. Из бюджета правительства области предоставят – спальный мешок, теплые вещи, термос, кружки, термобелье.