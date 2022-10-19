Примечательно, что именно сегодня, 19 октября, губернатор Андрей Травников заявил, что мобилизованные всем обеспечены в Новосибирской области. «Основное обеспечение мобилизованных идет от министерства обороны. Мобилизованные новосибирцы и те,

кто прибывает в наш регион, обеспечиваются обмундированием, обувью. На сегодняшний день идет комплектование бронежилетами и шлемами», - рассказал губернатор в ходе прямого эфира в соцсетях. Из бюджета правительства области предоставят – спальный мешок, теплые вещи, термос, кружки, термобелье.