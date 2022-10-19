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Сборы на СВО за свой счет: новосибирцы уличили власти в обмане

Сегодня, 07:07
Фото: mil.ru
Мобилизованному потребовалось купить за свой счет вещей на 40 тысяч рублей перед отправкой из Новосибирска на спецоперацию в Украине. Это происходит на фоне громких заявлений областных властей, что мобилизованные всем обеспечены. Информацию опубликовал сайт Сиб.фм со ссылкой на читателя.

Сборы мужа на СВО обошлись женщине в 40 тысяч рублей в Новосибирске. Вещи, которые оказались необходимы, и которые мобилизованный новосибирец приобрел за свой счет – это запасной комплект теплой одежды, снаряжение, плащ-палатка, газовая горелка с баллоном, налобный фонарик и "сидушка" для земли. «Покупала строго по списку, который дал муж. Термобельё с начёсом, непромокаемые вещи, прочные рюкзаки. Ничего лишнего», — рассказала журналисту Сиб.фм супруга мобилизованного.

Примечательно, что именно сегодня, 19 октября, губернатор Андрей Травников заявил, что мобилизованные всем обеспечены в Новосибирской области. «Основное обеспечение мобилизованных идет от министерства обороны. Мобилизованные новосибирцы и те, 
кто прибывает в наш регион, обеспечиваются обмундированием, обувью. На сегодняшний день идет комплектование бронежилетами и шлемами», - рассказал губернатор в ходе прямого эфира в соцсетях. Из бюджета правительства области предоставят – спальный мешок, теплые вещи, термос, кружки, термобелье.

#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Мобилизация#Спецоперация на Украине#Война#Александр Кондратьев
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