Сеть фастфуда «Дядя Денер» потребовали признать банкротом в Новосибирске

Акционеры уже длительное время добиваются банкротства сети, чтобы рассчитаться с большими долгами в размере 110 млн рублей. Однако суд уже неоднократно вставал на сторону инвесторов и обязал сеть рассчитаться с ними, но сама компания не торопилась с исполнением закона.