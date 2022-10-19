Сеть фастфуда «Дядя Денер» потребовали признать банкротом в Новосибирске

Posted 19 октября 2022, 12:22
Published 19 октября 2022, 12:22
Modified 19 октября 2022, 12:22
Updated 19 октября 2022, 12:22
Акционеры уже длительное время добиваются банкротства сети, чтобы рассчитаться с большими долгами в размере 110 млн рублей. Однако суд уже неоднократно вставал на сторону инвесторов и обязал сеть рассчитаться с ними, но сама компания не торопилась с исполнением закона.
В начале октября 2022 года был объявлен аукцион на продажу 42 киосков по изготовлению шаурмы за 11 млн рублей, а 30% должно было уйти с этих денег в Сбербанк на погашение кредита, 70% фонду развития малого и среднего бизнеса.