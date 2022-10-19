atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд начал рассматривать дело экс-замминистра по ЖКХ Нормайкина в Новосибирске

Сегодня, 13:31
Фото: Заельцовский районный суд
Заельцовский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего замминистра ЖКХ и энергетики региона Владимира Нормайкина – его обвиняют в получении взяток и отмывании денег.

По данным следствия, в период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года Владимир Нормайкин получил от предпринимателя четыре взятки в крупном размере и одну — в особо крупном.

Деньги передавались за совершение входящих в его полномочия действий и в интересах представляемых Долговым В.М. организаций в связи с исполнением муниципальных контрактов.

Стоит отметить, что Нормайкина также обвиняют в легализации 900 тысяч рублей – он теперь находится под домашним арестом, а его имущество заложено властям. Следующее заседание пройдет 1 ноября 2022 года.

#Александр Кондратьев#Политика#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Взятки#Отмывание#Деньги#Арест#Сизо
Подпишитесь
Самые громкие аресты в Новосибирске в 2022 году: прокуроры, ученые, застройщики
Вчера, 16:02
Карту самых убитых теплотрасс составили в Новосибирске в 2022 году
Сегодня, 16:47
В Новосибирске гендиректора АО «Кудряшовское» отправили в СИЗО
Сегодня, 08:14
Новый батальон для отправки на фронт формируется в Новосибирске
Сегодня, 13:01
Дату завершения частичной мобилизации назвали в Новосибирской области
Сегодня, 15:27
Zara решила вернуться в Новосибирск
Сегодня, 15:05