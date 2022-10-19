Суд начал рассматривать дело экс-замминистра по ЖКХ Нормайкина в Новосибирске

По данным следствия, в период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года Владимир Нормайкин получил от предпринимателя четыре взятки в крупном размере и одну — в особо крупном.
Деньги передавались за совершение входящих в его полномочия действий и в интересах представляемых Долговым В.М. организаций в связи с исполнением муниципальных контрактов.
Стоит отметить, что Нормайкина также обвиняют в легализации 900 тысяч рублей – он теперь находится под домашним арестом, а его имущество заложено властям. Следующее заседание пройдет 1 ноября 2022 года.