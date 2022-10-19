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В Новосибирске гендиректора АО «Кудряшовское» отправили в СИЗО

Сегодня, 01:14
Фото: Судебный департамент НСО
Директора новосибирского свинокомплекса «Кудряшовское» Владимира Гавриленко арестовали до 17 декабря 2022 года. Это решение огласил Колыванский райсуд суд 18 октября.

Гавриленко подозревают в ряде экологических преступлений. По версии суда, ради экономии денег он приказал сливать отходы предприятия в реку Амба. Это привело к серьёзному загрязнению водоема и почвы в Колыванском лесничестве.

В отношении главы свинокомплекса возбудили сразу три уголовных дела. На время расследования его отправили в СИЗО до 17 декабря.

При этом в ходе заседания адвокаты Владимира Гавриленко просили назначить ему более мягкое наказание – домашний арест или выход под залог. Но судья был не преклонен.

#Алина Шефер#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Загрязнение
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