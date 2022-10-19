В Новосибирске гендиректора АО «Кудряшовское» отправили в СИЗО

Гавриленко подозревают в ряде экологических преступлений. По версии суда, ради экономии денег он приказал сливать отходы предприятия в реку Амба. Это привело к серьёзному загрязнению водоема и почвы в Колыванском лесничестве.
В отношении главы свинокомплекса возбудили сразу три уголовных дела. На время расследования его отправили в СИЗО до 17 декабря.
При этом в ходе заседания адвокаты Владимира Гавриленко просили назначить ему более мягкое наказание – домашний арест или выход под залог. Но судья был не преклонен.