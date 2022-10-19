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В Новосибирске повысят штраф за парковку на газоне

Сегодня, 02:49
Фото: 1MI
Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили увеличить штраф за парковку на газоне. Этот вопрос они обсудили на заседании комитета 17 октября.

Зампредседателя горсовета Евгений Лебедев высказался, что повышение санкций для любителей парковаться на газонах – это повышение ответственности. Водители будут реже оставлять машины у школ и детских садов, а также в местах общего пользования.

«Предлагается увеличить штраф на 1 000 рублей. Исходя из серьезности правонарушения, выписывать до 3 000. Последний раз такую норму актуализировали 12 лет назад», - сказал Лебедев.

Депутат Евгений Смышляев отметил, что за последние 2 года за парковку на газоне наказывали свыше 400 автомобилистов. И многие продолжают оставлять машины в неположенных местах.

Открытым остался вопрос, как регламентировать порядок назначения штрафов, и кто будет эти нарушения отслеживать. Их будут решать, а пока комитет рекомендовал сессии Заксобрания принять проект об изменениях в статью 8.2 Закона Новосибирской области в первом чтении.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Штраф#Водитель#Парковка#Дороги
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