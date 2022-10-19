В Новосибирске повысят штраф за парковку на газоне

Зампредседателя горсовета Евгений Лебедев высказался, что повышение санкций для любителей парковаться на газонах – это повышение ответственности. Водители будут реже оставлять машины у школ и детских садов, а также в местах общего пользования.
«Предлагается увеличить штраф на 1 000 рублей. Исходя из серьезности правонарушения, выписывать до 3 000. Последний раз такую норму актуализировали 12 лет назад», - сказал Лебедев.
Депутат Евгений Смышляев отметил, что за последние 2 года за парковку на газоне наказывали свыше 400 автомобилистов. И многие продолжают оставлять машины в неположенных местах.
Открытым остался вопрос, как регламентировать порядок назначения штрафов, и кто будет эти нарушения отслеживать. Их будут решать, а пока комитет рекомендовал сессии Заксобрания принять проект об изменениях в статью 8.2 Закона Новосибирской области в первом чтении.