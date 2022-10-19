В Новосибирске повысят штраф за парковку на газоне

Открытым остался вопрос, как регламентировать порядок назначения штрафов, и кто будет эти нарушения отслеживать. Их будут решать, а пока комитет рекомендовал сессии Заксобрания принять проект об изменениях в статью 8.2 Закона Новосибирской области в первом чтении.