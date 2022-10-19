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В Новосибирске рабочий сорвался с крыши на стрелочном заводе

Сегодня, 03:53
Фото: МАСС
Во вторник, 18 октября на Новосибирском стрелочном заводе произошло происшествие: рабочий сорвался с крыши. Подробности инцидента рассказали в службе «МАСС».

Несчастный случай был вечером на заводе во время ремонта крыши. С нее то и сорвался один из рабочих, упав на кровлю нижнего цеха. Высота падения – 8 метров. Доставали пострадавшего 41-летнего мужчину спасатели почти 2 часа.

«С помощью лотковых носилок и альпснаряжения мужчина был транспортирован с крыши вниз, до автомобиля скорой помощи, где был передан бригаде врачей», — сообщили в МАСС.

На самом стрелочном заводе не смогли прокомментировать инцидент. О состоянии пострадавшего сейчас неизвестно.

Напомним, что ранее строитель сорвался в 8-метровый котлован на стройплощадке в центре города 15 августа 2022. Мужчину с различными травмами срочно госпитализировали.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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