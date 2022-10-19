Несчастный случай был вечером на заводе во время ремонта крыши. С нее то и сорвался один из рабочих, упав на кровлю нижнего цеха. Высота падения – 8 метров. Доставали пострадавшего 41-летнего мужчину спасатели почти 2 часа.