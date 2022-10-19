Несчастный случай был вечером на заводе во время ремонта крыши. С нее то и сорвался один из рабочих, упав на кровлю нижнего цеха. Высота падения – 8 метров. Доставали пострадавшего 41-летнего мужчину спасатели почти 2 часа.
«С помощью лотковых носилок и альпснаряжения мужчина был транспортирован с крыши вниз, до автомобиля скорой помощи, где был передан бригаде врачей», — сообщили в МАСС.
На самом стрелочном заводе не смогли прокомментировать инцидент. О состоянии пострадавшего сейчас неизвестно.
Напомним, что ранее строитель сорвался в 8-метровый котлован на стройплощадке в центре города 15 августа 2022. Мужчину с различными травмами срочно госпитализировали.