По словам автора отзыва, странные поборы происходят в секции рукопашного боя, из которой выгнали ее сына. Причиной тому стали постоянные вопросы родителей о сборах денег на «нужды секции».
Деньги с родителей собирали на ремонт, подарки тренеру, а вот пропущенные занятия самим тренером почему-то не возмещались. Кроме того, к детям, которые не сдавали деньги, начали относиться по-другому.
Их унижали, не ставили в пары с равными соперниками, а занимались лишь с одаренными детьми, чьи семьи сдали деньги без лишних слов.
Напомним, что ранее другая родительница пожаловалась на поборы в новосибирской школе №206 для уроков труда. Мать задается вопросом, для чего тогда нужен урок труда, если школа не может обеспечить детей нужными принадлежностями.