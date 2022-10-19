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В Новосибирске ребенка выгнали из спортивной секции из-за любопытных родителей

Сегодня, 03:35
Фото: 1MI
Из одной спортивной секции выгнали ребенка, так как его родители интересовались постоянными поборами в учреждении. Развернутый отзыв оставила сибирячка на сайте «Фламп».

По словам автора отзыва, странные поборы происходят в секции рукопашного боя, из которой выгнали ее сына. Причиной тому стали постоянные вопросы родителей о сборах денег на «нужды секции».

Деньги с родителей собирали на ремонт, подарки тренеру, а вот пропущенные занятия самим тренером почему-то не возмещались. Кроме того, к детям, которые не сдавали деньги, начали относиться по-другому.

Их унижали, не ставили в пары с равными соперниками, а занимались лишь с одаренными детьми, чьи семьи сдали деньги без лишних слов.  

Напомним, что ранее другая родительница пожаловалась на поборы в новосибирской школе №206 для уроков труда. Мать задается вопросом, для чего тогда нужен урок труда, если школа не может обеспечить детей нужными принадлежностями. 

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Дети#Эмилия Каплунская
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