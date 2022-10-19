Окончательно покинут Россию только Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Остальные бренды начнут работу под другими названиями, но уже с новыми коллекциями, ближе к весне 2023 года, сообщают источники издания.
Чтобы вновь начать работать в России Inditex может передать российские активы партнерам из дружественных стран. Например, из Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Такая возможность рассматривается.
При этом утверждается, что российские торговые центры уже начали переговоры с арендаторами по поводу помещений, чтобы закрыть часть низкорентабельных магазинов.
Напомним, что компания Inditex, которой принадлежат данные бренды, приостановила работу магазинов и онлайн-продаж в России с 5 марта из-за санкций в отношении России после начала спецоперации в Украине.
Стоит отметить, что отсутствием на рынке полюбившихся новосибирцам Zara, Levis и Nike быстро воспользовались туроператоры. Они начали предлагать программы шопинга.