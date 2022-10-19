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Zara решила вернуться в Новосибирск

Сегодня, 08:05
Фото: PXhere.
Испанские бренды Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и другие хотят вернуться в Новосибирск. Информацию предоставил «Коммерсантъ».

Окончательно покинут Россию только Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Остальные бренды начнут работу под другими названиями, но уже с новыми коллекциями, ближе к весне 2023 года, сообщают источники издания.

Чтобы вновь начать работать в России Inditex может передать российские активы партнерам из дружественных стран.  Например, из Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Такая возможность рассматривается.

При этом утверждается, что российские торговые центры уже начали переговоры с арендаторами по поводу помещений, чтобы закрыть часть низкорентабельных магазинов.

Напомним, что компания Inditex, которой принадлежат данные бренды, приостановила работу магазинов и онлайн-продаж в России с 5 марта из-за санкций в отношении России после начала спецоперации в Украине.

Стоит отметить, что отсутствием на рынке полюбившихся новосибирцам Zara, Levis и Nike быстро воспользовались туроператоры. Они начали предлагать программы шопинга.  

#Александр Кондратьев#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Предпринимательство#Санкции#Одежда#Бренды
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