Автодорога до ж/д станции “Университетская” обойдется в 180 млн рублей

"Ориентировочная стоимость работ по строительству участка автомобильной дороги к остановочной платформе "Университетская" составляет 180 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.
В мэрии уточнили, что под возведение дороги в муниципальную собственность переданы два земельных участка новосибирского Академического лесничества площадью 506 и 17,8 тыс. кв. м, подчеркнув, что “на них исключены леса”.
В марте власти Новосибирска заключили контракт с АО "СахалинТИСИЗ" на разработку проектной документации и выполнение инженерно-изыскательских работ, однако получили предостережение от Роспотребнадзора и прокуратуры из-за нарушений градостроительного, лесного и бюджетного законодательств.
"В настоящее время проводится работа по снятию предостережений контрольно-надзорных органов", - сообщили в горадминистрации.
О возведении возле Новосибирского государственного университета (НГУ) ж/д платформы заявил в сентябре глава региона Андрей Травников. "Университетская" должна повысить транспортную доступность вуза.