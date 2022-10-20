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Автодорога до ж/д станции “Университетская” обойдется в 180 млн рублей

20 октября 15:00
Фото: Wikimedia
Стелла на въезде в Академгородок

Строительство автодороги до ж/д станции “Университетская” оценили в 180 млн рублей

Строительство автомобильной дороги до новой ж/д станции “Университетская” в Академгородке оценивается в 180 млн рублей, сообщили ТАСС в мэрии Новосибирска.

"Ориентировочная стоимость работ по строительству участка автомобильной дороги к остановочной платформе "Университетская" составляет 180 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что под возведение дороги в муниципальную собственность переданы два земельных участка новосибирского Академического лесничества площадью 506 и 17,8 тыс. кв. м, подчеркнув, что “на них исключены леса”.

В марте власти Новосибирска заключили контракт с АО "СахалинТИСИЗ" на разработку проектной документации и выполнение инженерно-изыскательских работ, однако получили предостережение от Роспотребнадзора и прокуратуры из-за нарушений градостроительного, лесного и бюджетного законодательств.

"В настоящее время проводится работа по снятию предостережений контрольно-надзорных органов", - сообщили в горадминистрации.

О возведении возле Новосибирского государственного университета (НГУ) ж/д платформы заявил в сентябре глава региона Андрей Травников. "Университетская" должна повысить транспортную доступность вуза.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Образование#Транспорт#НГУ#Ж/д платформа#Строительство
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