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Беременная женщина не смогла заплатить за туалет в метро Новосибирска

Сегодня, 11:34
Фото: АСТ-54
Беременная пассажирка метро пожаловалась на платный туалет в новосибирском метрополитене – она не смогла его оплатить. Информацию предоставили в группе «АСТ-54» в ВК.

Женщина возмутилась, что турникет на входе в общественный туалет принимает только 10-рублевые монеты, и даже нет поддержки банковских карт. Она считает несправедливым, что после покупки жетона в метро ей приходится еще раз за что-то платить. 

«Я должна бегать в поисках двух монет достоинством по 10 рублей каждая. И чувствовать боль, дискомфорт, стыд и неудобства, несмотря на то, что деньги у меня есть и наличные и безналичные, но не в тех единицах измерениях», - сказала женщина. 

Сибирячка предложила установить такой турникет с оплатой в здание мэрии Новосибирска, чтобы политики почувствовали весь этот дискомфорт на себе. 

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Метро#Туалет#Транспорт
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