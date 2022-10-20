Беременная женщина не смогла заплатить за туалет в метро Новосибирска

Женщина возмутилась, что турникет на входе в общественный туалет принимает только 10-рублевые монеты, и даже нет поддержки банковских карт. Она считает несправедливым, что после покупки жетона в метро ей приходится еще раз за что-то платить.
«Я должна бегать в поисках двух монет достоинством по 10 рублей каждая. И чувствовать боль, дискомфорт, стыд и неудобства, несмотря на то, что деньги у меня есть и наличные и безналичные, но не в тех единицах измерениях», - сказала женщина.
Сибирячка предложила установить такой турникет с оплатой в здание мэрии Новосибирска, чтобы политики почувствовали весь этот дискомфорт на себе.