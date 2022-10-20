Беременная женщина не смогла заплатить за туалет в метро Новосибирска

«Я должна бегать в поисках двух монет достоинством по 10 рублей каждая. И чувствовать боль, дискомфорт, стыд и неудобства, несмотря на то, что деньги у меня есть и наличные и безналичные, но не в тех единицах измерениях», - сказала женщина.