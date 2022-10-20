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Чем будет заниматься новый прокурор Новосибирской области

Сегодня, 07:23
Фото: Прокуратура Новосибирской области

Александр Бучман приступил к обязанностям прокурора Новосибирской области

Новым прокурором Новосибирской области назначен Александр Бучман. Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин сегодня 20 октября представил своего коллегу и назвал ряд важных для области задач, с которыми ему предстоит работать.

В первую очередь, это социальные задачи — отстаивать и защищать права инвалидов, пенсионеров, семей с детьми, а также контролировать правильность распределения средств бюджета, тарифных источников модернизации коммунальных структур. Кроме того, в числе приоритетных были названы национальные проекты, в рамках которых на строительных площадках реализуются важные для города и области объекты.

Не упустил из виду Демешин и направление, без которого невозможно благополучие общества — снижение криминогенной обстановки, рост показателей раскрываемости преступлений, снижение коррупции в сфере строительства дорог.

Александр Бучман по окончании Московского института права 17 лет назад начал работать следователем районной прокуратуры, имеет большой опыт работы в правоохранительных органах, в том числе, в качестве прокурора Амурской области. 

 

#Общество
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