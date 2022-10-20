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Фуры смялись в ДТП на трассе под Новосибирском – есть погибшие

Сегодня, 02:04
Фото: ГУ МЧС по НСО

Смертельное ДТП с фурами произошло на трассе под Новосибирском

В Татарском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись две фуры – есть погибшие, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, фуры врезались на 980-м километре трассы Р256 Иртыш недалеко от поселка Рождественка. Авария произошла рано утром – около 6 часов.

На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Водитель одной фуры погиб, также скончался пассажир другого грузовика. Второго автомобилиста передали бригаде врачей.

Авария затруднила движение по трассе в обоих направлениях. Был организован объезд по обочине дороги. На опубликованных фотографиях заметно, что в ДТП попала фура интернет-магазина Wildberries.

Напомним, что ранее грузовик с досками опрокинулся на трассе под Новосибирском с уснувшим водителем. Машину выбросило на встречную полосу. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#ДТП#Смерть#2022#Дороги#Новосибирская область
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