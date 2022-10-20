Смертельное ДТП с фурами произошло на трассе под Новосибирском

По данным ведомства, фуры врезались на 980-м километре трассы Р256 Иртыш недалеко от поселка Рождественка. Авария произошла рано утром – около 6 часов.
На месте ЧП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Водитель одной фуры погиб, также скончался пассажир другого грузовика. Второго автомобилиста передали бригаде врачей.
Авария затруднила движение по трассе в обоих направлениях. Был организован объезд по обочине дороги. На опубликованных фотографиях заметно, что в ДТП попала фура интернет-магазина Wildberries.
Напомним, что ранее грузовик с досками опрокинулся на трассе под Новосибирском с уснувшим водителем. Машину выбросило на встречную полосу.